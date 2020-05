Kitzingen vor 12 Minuten

Kosmetikartikel aus Sattelanhänger gestohlen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden in der Max-Planck-Straße in Kitzingen aus einem Sattelanhänger drei Paletten entwendet, heißt es im Bericht der Polizei. Die Paletten waren mit Kosmetikartikel bestückt. Das Fahrzeug wurde am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr abgestellt. Am Donnerstagmorgen bemerkte der Fahrer, dass an der Anhängertür die Firmenplombe abgerissen war. Aus dem nicht versperrten Laderaum waren die Paletten abgeladen. Der Wert des Diebesgutes muss erst noch festgestellt werden.