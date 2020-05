Kontaktlose Ausleihe in der Volkacher Bibliothek möglich

Das Team um Bibliotheksleiterin Claudia Binzenhöfer bietet wegen der noch geschlossenen Stadtbibliothek Volkach ab sofort einen Abholservice an. Interessierte können in der Bibliothek anrufen oder eine Mail schreiben, um einen Termin zu vereinbaren. Unter https://webopac.winbiap.de/volkach/index.aspx kann man die Medien aus dem Katalog auswählen.

Und so funktioniert es: Buchwünsche per E-Mail an stadt-bibliothek@volkach.de oder unter Tel.: (09381) 809512 (Montag, Mittwoch und Freitag von 10 bis 12 Uhr) melden. Ein Termin zur Medienübergabe wird telefonisch oder per Mail genannt. Das Team bereitet die Bestellung vor. Zum vereinbarten Termin unbedingt pünktlich in die Bibliothek kommen. Die Medien stehen im Windfang der Bibliothek, beschriftet mit der jeweiligen Lesernummer, bereit.

Die zurückgegebenen Bücher werden gereinigt und eine Woche in "Quarantäne" eingelagert.