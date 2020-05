Kommentar: Warum die Volkacher jetzt zusammenhalten müssen

Es ist eines der häufig genutzten Schlagworte der Krise: Zusammenhalten gegen Corona! Alle sind aufgerufen, die zu unterstützen, die besonders unter der Pandemie und ihren Auswirkungen leiden. Die Gastronomen und Hoteliers sind eine Berufsgruppe, die der wochenlange Stillstand besonders hart getroffen hat. Und in Volkach gibt es besonders viele Menschen, die von diesem Geschäft leben.

Gut, dass die Verwaltung mit Tourismus-Chef Marco Maiberger an der Spitze diese jetzt mit einem umfassenden Konzept unterstützt. Gut, dass viele Stadtratsmitglieder deren Arbeit in der Sitzung am Montagabend lobten und hervorhoben. Denn eine vergiftete Atmosphäre in Bezug auf den Tourismus wie zu Jahresbeginn 2019 kann gerade jetzt niemand gebrauchen. Dabei gilt es vor allem, nicht denen das Wort zu überlassen, die am lautesten schreien, obwohl sie in der Minderheit sind.

Stattdessen ist es wichtig, mit Gastronomen, Geschäftsleuten und vor allem den Bewohnern der Altstadt im Gespräch zu bleiben. Ihre Sorgen ernst zu nehmen. Denn der Ansturm an Gästen aus Nah und Fern ab Pfingsten wird gewaltig sein. Angesichts der vielen Interessen, die dann in Volkachs Zentrum aufeinanderprallen, sprach Bürgermeister Heiko Bäuerlein von der Suche nach der eierlegenden Wollmilchsau. Diese ist bekanntlich eher schwierig zu finden. Mit dem nötigen Zusammenhalt ist es aber einen Versuch wert.