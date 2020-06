Knallroter Teppich aus Klatschmohn als perfektes Fotomotiv

Ein Fest für die Augen ist in diesen Tagen der Anblick eines großen Klatschmohnfeldes bei Rimbach. Im Drei-Gemeinden-Eck des Volkacher Stadtteils mit Krautheim und Frankenwinheim blühen zurzeit unzählige knallrote Pflanzen. An einem sanften Hang unterhalb von Weinbergen und Waldflächen hat Landwirt Michael Glos aus dem Prichsenstädter Ortsteil Brünnau die Samen für die rote Farbenpracht ausgesät. Das Ergebnis ist ein Blickfang für Naturliebhaber, Fotografen und ganze Familien, die die rote Farbkulisse für ein außergewöhnliches Familienfoto nutzen. Auf dem angrenzenden Feldweg hat eine Mutter mit ihren beiden Kindern angehalten, um das nicht alltägliche Motiv als Hintergrund für das Fotografieren der Sprösslinge festzuhalten.

Dass das rote Blumenmeer auf der 1,7 Hektar großen landwirtschaftlichen Nutzfläche entstanden ist, war so eigentlich nicht geplant. "Wir haben im Frühjahr eine Stilllegungsmischung gesät" erzählt Landwirt Glos, der den Acker in der Rimbacher Gemarkung gepachtet hat. Aufgrund der Trockenheit sei die Saat "nicht so perfekt" aufgegangen. "Da der Mohnsamen sowieso in der Erde steckt und nun viel Licht bekommen hat, breitete er sich rasant aus", schildert der erfahrene Bauer. Nur an wenigen Stellen zeigt sich dank des dominanten Klatschmohns heute das eigentlich geplante Kleegras.

"Das Samenpotential von Mohn ist extrem groß", weiß Glos. Eine Woche noch werden die Mohnblumen ihre ganze Pracht entfalten, dann ist die Blütezeit vorbei. Vorteile für den Acker bringt das nicht, im Gegenteil. Wenn Glos im Juli den Acker gemulcht hat, ist die Klatschmohn-Ära beendet. Zumindest für dieses Jahr, denn das Samenpotential im Erdreich dürfte sich stark ausdehnen. Man darf also gespannt sein, ob der knallrote Klatschmohn im kommenden Jahr noch weiter als das Auge reicht.