Klinik Kitzinger Land: Eingeschränkte Besuche möglich

Ab diesen Samstag, 9. Mai, sind wieder eingeschränkt Patientenbesuche in der Klinik Kitzinger Land möglich. Wie die Klinik mitteilt, gelten dabei folgende Regelungen: Besuche sind gestattet von 14 bis 16 Uhr. Pro Patient darf ein Besucher am Tag kommen. Die Cafeteria steht für Besucher derzeit nicht zur Verfügung. Alle Besucher müssen sich am Empfang mit Namen und Adresse registrieren. Für alle Besucher gilt zwingend Maskenpflicht. Vor dem Betreten des Patientenzimmers muss man sich bei einer Pflegekraft melden. Außerdem gilt - wie überall - der Mindestabstand von 1,5 Meter.