Kleinlangheim: Garage in Flammen - Großaufgebot der Feuerwehr rückt an

Am Samstagmittag ist in einer Garage im unterfränkischen Kleinlangheim ein Feuer ausgebrochen. Ein Großaufgebot der Feuerwehr war zum Glück schnell vor Ort, so dass ein Übergreifen der Flammen des Garagenbrandes auf zwei angrenzende Wohnhäuser noch verhindert werden konnte. Die Kripo Würzburg ermittelt jetzt wegen der Brandursache.

Wie die Polizei mitteilt, drang gegen 12.30 Uhr dichter Rauch aus einer Garage in der Straße "Am Geisberg". Dank der rechtzeitigen Alarmierung der Feuerwehr über die Integrierte Leitstelle Würzburg und dem schnellen Eintreffen der regionalen freiwilligen Feuerwehren, konnte ein Übergreifen der Flammen auf zwei benachbarte Wohnhäuser verhindert werden.

Dachstuhl komplett abgebrannt

Der Dachstuhl der Garage wurde trotz aller Bemühungen ein Raub der Flammen, der Sachschaden dürfte somit im mittleren fünfstelligen Bereich liegen. Ein in der Garage abgestelltes Auto konnte noch rechtzeitig weggefahren werden. Menschen kamen durch den Brand glücklicherweise nicht zu Schaden.

Die Kripo Würzburg übernahm noch am Mittag von der Polizei Kitzingen die weiteren Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache und der Schadenshöhe. Die Feuerwehren Kleinlangheim, Großlangheim, Kitzingen, Stadtschwarzach und Wiesenbronn waren mit rund 50 Einsatzkräften vor Ort. Außerdem befanden sich zwei Wagen des Rettungsdienstes im Einsatz.

Lesen Sie auch: Große Aufregung in Iphofen: 78-Jähriger löst SEK-Großeinsatz aus