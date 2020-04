Klein wehrt sich gegen Kritik an Masken-Verteilaktion

Bei Bürgermeister Burkhard Klein stand das Telefon nicht mehr still. Viele Anrufer verstehen die Welt nicht mehr: Der Rödelseer Bürgermeister hatte Gesichtsmasken für seine Bürger besorgt und verteilen lassen, damit jedermann ab Montag der Maskenpflicht nachkommen kann. Und dann kritisiert Leserbrief-Schreiberin Maren Klafke die Art der Maske und wie sie übergeben wurde. Spricht gar von einem "Werbegag". Diese Meinungsäußerung einer einzelnen Bürgerin aus Rödelsee frustriert viele Helfer und treibt manche auf die Barrikaden. Bürgermeister Klein hat es für sie übernommen, eine Stellungnahme abzugeben:

Helfer hätten alle Schutzvorkehrungen eingehalten

Sowohl bei der Besprechung als auch bei der Aktion seien Schutzabstand und Schutzvorkehrungen wie Nase-Mund-Schutz und Handschuhe berücksichtigt worden, schreibt der Bürgermeister. "Die Aktiven der beiden Feuerwehren und der BRK-Bereitschaft wurden angewiesen, bei jedem Bewohner einzeln zu klingen, nach der Personenzahl des Haushalts zu fragen und dann die Tüte (hand- und mundgeschützt) mit dem Infoblatt der Gemeinde und einem Nase-Mund-Schutz pro Bewohner mit Abstand auszuhändigen."

"Wenn jemand nicht zu Hause war, wurde das Infoblatt der Gemeinde in den Briefkasten geworfen. Auf Grund dessen konnten die Bürger mitteilen, wie viele Schutzmasken oder höherwertige Masken wegen Vorerkrankung, Beruf oder Alters sie benötigen." Nach Erhalt der Rückmeldungen "habe ich seit Montag circa 60 Mal in im Dorfladen gekaufte Gefrierbeutel - ich selbst mit Nase-Mund-Schutz und Handschuhen ausgestattet - diese Zettel sowie die gewünschte Anzahl von Nase-Mund-Schutz bzw. höherwertigen Masken eingetütet." Die Amtsbotin werde diese Tüten bis zum Wochenende verteilt haben. "So ist jeder Gemeindebürger für die am Montag bestehende Maskenpflicht gerüstet!"

Mit dem Nachbarn gesprochen

"Bei Frau Klafke war es wohl so, dass der Nachbar, der persönlich angetroffen wurde, den ehrenamtlichen Helfer ausdrücklich dazu aufgefordert hatte, die Tüte abzulegen. Daher durfte unser Mitarbeiter auch davon ausgehen, dass dies so üblich zwischen den Beteiligten ist", geht Klein auf den konkreten Fall ein.

Der Bürgermeister schließt: "Was Frau Klafke bewogen hat, diesen Leserbrief zu schreiben, das können wir alle nicht nachvollziehen. Noch dazu, von einem Werbegag zu sprechen - wo es der Gemeinde und den Ehrenamtlichen um eine großzügige und bewunderte Geste ging."