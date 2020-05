Kitzinger Stadtschoppen: Das Konzept steht

In Würzburg ging es bereits am Vatertag wieder los mit dem Brückenschoppen. Und auch bei der Kitzinger Version des Open-Air-Weinvergnügens stehen die Chancen für eine baldige Wiedereröffnung gut. "Wir gehen davon aus, dass wir mit dem Stadtschoppen in der nächsten Woche loslegen können", sagt Frank Gimperlein vom Kitzinger Stadtmarketingverein.

Vergangenes Jahr konnten Gäste von Mai bis Oktober ihren Wein auf der Kitzinger Mainbrücke genießen. Dazu gehörte auch ein musikalisches Rahmenprogramm, von Klaviermusik über Jazz bis Andreas Kümmert war alles vertreten. Wie der Stadtschoppen allerdings heuer genau aussehen wird, will Gimperlein noch nicht verraten.

Das Konzept stehe zwar bereits und wurde auch mit der Stadt, dem Oberbürgermeister, dem Ordnungsamt und dem Bauhof besprochen. "Jetzt muss es aber noch vom Landratsamt geprüft werden", erklärt Gimperlein. Er rechnet in den kommenden Tagen mit dem grünen Licht. Dann wird der Stadtmarktingverein der Öffentlichkeit sein Konzept für den diesjährigen Stadtschoppen vorstellen.