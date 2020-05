Kitzinger Rathaus lockert Besuchsvorschriften

Ab Montag, 4. Mai, ändert sich der Betrieb im Kitzinger Rathaus, während alle Kultureinrichtungen, Schwimmbäder, VHS, Stadtbücherei etc. weiterhin geschlossen bleiben. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, können alle notwendigen Bürger-Angelegenheiten mit vorheriger Terminvereinbarung in den Verwaltungsgebäuden erledigt werden, auch wenn diese weiterhin für den uneingeschränkten Publikumsverkehr geschlossen bleiben.

Zuvor sollten Bürger prüfen, ob sie ihr Anliegen am Telefon oder per Mail klären können. "Alle notwendigen Formulare stehen weitestgehend zum Download auf der Internetseite der Stadt zur Verfügung", schreibt die Stadtverwaltung. Für Besucher des Rathauses gilt Maskenpflicht. Außerdem dokumentiert die Verwaltung alle Besuche, um Infektionsketten nachvollziehen zu können.

Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung sind telefonisch zu den üblichen Öffnungszeiten erreichbar: Fund- und Gewerbeamt: 09321/20-3103, 20-3104, E-Mail: sicherheit@stadt-kitzingen.de; Standesamt: 20-3202, standesamt@stadt-kitzingen.de; Einwohnermeldeamt: 20-3300, ewo@stadt-kitzingen.de; Steuerverwaltung: 20-2202, 20-2203, steuer@stadt-kitzingen.de; Bauamt, 20-6002, bauamt@stadt-kitzingen.de.

Der neue Oberbürgermeister der Stadt Kitzingen, Stefan Güntner, trat zum 1. Mai sein Amt an. Zur Begrüßung wendet er sich am Montag, 4. Mai, mit einer Videobotschaft an die Bürger. Das Video ist abrufbar auf der Internetseite der Stadt Kitzingen unter: www.kitzingen.info