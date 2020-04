Kitzinger Hausarzt Dr. Weise hat Praxis-Nachfolgerin gefunden

Die Erleichterung ist Wolf-Rüdiger Weise ins Gesicht geschrieben. Das kann man trotz seines Mundschutzes deutlich erkennen. Auch viele Bewohner im Kitzinger Stadtteil Siedlung dürften aufatmen: Mit Liana Heine hat sich eine junge Ärztin gefunden, die seine Praxis übernimmt.

Der 76-Jährige kann endlich in Rente gehen , doch seine rund 1000 Patienten bleiben medizinisch weiterhin versorgt. Das hatte noch vor wenigen Wochen ganz anders ausgesehen. Fast verzweifelt hatte der Arzt lange Zeit versucht, einen Nachfolger zu finden.

Junge Ärztin möchte die Praxis übernehmen

Ein bis zwei Jahre hätte er vielleicht noch so weiter gemacht, doch das Alter hat auch bei dem noch fitten Mediziner seine Spuren hinterlassen. Um seine Arbeit trotzdem fortsetzen zu können, hatte er schon Einschränkungen eingeführt, etwa keine Sprechstunden mehr am Nachmittag und auch keine Bereitschaftsdienste mehr.

Dann erreichte ihn der Anruf einer jungen Ärztin, die eine Allgemeinarztpraxis übernehmen wollte. Liana Heine ist Internistin, 34 Jahre alt und kommt aus Rumänien. Sie lebt und arbeitet seit neun Jahren in Deutschland.

Es war ein Praktikum während ihres Studiums in Ingolstadt, wodurch sie auf das deutsche Gesundheitswesen aufmerksam wurde. Das gefiel ihr auf Anhieb gut. Ist in ihrem Heimatland die medizinische Versorgung in den großen Städten sehr gut, so wird es in kleineren Städten und auf dem flachen Land zunehmend schlechter.

Erste Station als Ärztin im Kreiskrankenhaus

Den Wunsch, im deutschen Gesundheitswesen zu arbeiten, erfüllte sie sich nach dem Abschluss ihres Studiums in der Klinik Kitzinger Land. Als jedoch ihre Tochter geboren wurde, wurden ihr die Dienste in einem Krankenhaus zu viel.

Gut ein Jahr lang arbeitete sie in einer Hausarztpraxis in Kitzingen mit, bevor sie den Entschluss fasste, eine eigene Praxis zu übernehmen. Denn zwischenzeitlich begeisterte sie sich für die Allgemeinmedizin, die ein breiteres Spektrum biete als ihr Fachgebiet.

Auf der Suche nach einer geeigneten Praxis wurde sie schnell fündig, zumal Weise in der Kitzinger Siedlung dringend einen Nachfolger suchte. Schließlich würde es ohne ihn derzeit nur noch eine weitere Hausarztpraxis in der Siedlung für rund 5000 Einwohner geben.

Seit April arbeiten die beiden Ärzte gemeinsam

Seit dem 1. April arbeiten die beiden Ärzte nun gemeinsam in der Praxis. Im Moment – durch die Corona-Situation sind auch dort die Patientenzahlen etwas gesunken – noch gemeinsam. Liana Heine ist quasi Weises Assistentin. So möchte sie nicht nur ihre künftigen Patienten kennen lernen, sondern auch den Praxisalltag erfahren.

Doch wird die junge Ärztin mehr und mehr selbstständig arbeiten, denn zum Ende des Quartals, also Ende Juni, will Weise dann einen Schlussstrich ziehen und die Praxis an die in Marktsteft lebende Ärztin übergeben. Erste Veränderungen gibt es bereits, denn Heine will die Nachmittagssprechstunde wieder einführen. Donnerstags hat sie den Anfang gemacht.

Mit Kunst, Kultur und Sport im Ruhestand

Ob Weise nach einem langen Arbeitsleben in ein Loch falle? Wohl kaum. Denn neben der Familie hält er sich fit durch Garten und Sport . Immerhin konnte der 76-Jährige im vergangenen Jahr den Mainfrankentriathlon in seiner Altersklasse gewinnen.

Erst an den vergangenen Feiertagen fuhr er die dazugehörige Radstrecke erneut ab. Ebenso interessiere er sich für Kunst und Kultur, so gebe es für den überzeugten "Wagnerianer" viele Museen und Opern, die er noch besuchen möchte.