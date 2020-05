Kitzingens neuer Stadtrat konstituiert sich in der Alten Synagoge

Mit einer Ansprache des neuen Oberbürgermeisters Stefan Güntner beginnt an diesem Donnerstag, 7. Mai, die Sitzung des neu gewählten Stadtrats in der Alten Synagoge in Kitzingen.

Der Oberbürgermeister und die neuen Stadtratsmitglieder werden laut einer Pressemitteilung im Anschluss vereidigt. Als Tagesordnungspunkte stehen unter anderem die Wahl der Stellvertreter sowie die Benennung der Fraktions- und Gruppensprecher auf der Agenda.

Einlass ist am Donnerstag ab 17 Uhr. Ausreichend Sitzplätze sind auf der Empore und im Großen Saal vorhanden. Die Hygiene- und Abstandsregeln sind dabei zu beachten. Besuchern werde empfohlen, eine Mund-Nasen-Maske zu tragen und die Hände am Eingang zu desinfizieren. Kontaktpersonen der Kategorien I und II, Covid-19-Verdachtsfälle sowie Menschen mit akuten Atemwegserkrankungen würden gebeten, von der Veranstaltung fernzubleiben, heißt es in der Mitteilung.