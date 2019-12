Kitzingen: Weil ihn ein Joint stört - 18-Jähriger von Betrunkenem angegriffen

Am Samstagabend (15. Dezember 2019) wurde ein 18-Jähriger von einem 22-Jährigen in Kitzingen angesprochen. Als der Jüngere sich an dem Joint des Älteren störte, schlug dieser zu.

Betrunkener schlägt zu: Joint als Auslöser

Wie die Polizei mitteilte, befand sich ein 18-Jähriger aus dem Landkreis Kitzingen in der Tiefgarage am Unteren Mainkai. Dort wurde er von einem 22-Jährigen angesprochen, der einen Joint geraucht haben soll. Der 18-Jährige störte sich an dem Joint, weswegen er den Älteren bat zu gehen. Dann schlug der 22-Jährige dem Jüngeren ins Gesicht.