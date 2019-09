In der Zeit zwischen Freitag, 30.08.19, 20.30 Uhr und Samstag, 31.08.19, 07.30 Uhr, wurden einer Island-Stute auf einer Pferdekoppel am Michelfelder Weg in Kitzingen-Hohenfeld vermutlich mit einem "messerähnlichen Gegenstand" drei Schnittverletzungen an der rechten Hinterhand zugefügt.

Das berichtet die Polizei Kitzingen am Sonntag und bittet um Hinweise. "Wer hat im Bereich der Tatörtlichkeit zum relevanten Zeitraum Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten?", fragen die Beamten

Hinweise werden unter der Telefonnummer 09321/141-0 entgegen genommen.

Vor einiger Zeit wurde auch eine Stute in einem Pferdestall im Landkreis Haßberge schlimm verstümmelt. Das Pferd starb an den Verletzungen.