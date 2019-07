Am Dienstagvormittag ist der Dachstuhl eines Reihenhauses im unterfränkischen Kitzingen in Flammen aufgegangen. In der Folge wurden außerdem vier benachbarte Häuser in Mitleidenschaft gezogen. Eine Bewohnerin erlitt einen Schock und musste in ein Krankenhausgebracht werden, wie die Polizei berichtet. Am Wochenende hat es in Franken bereits mehrfach gebrannt. Der Dachstuhl eines Einfamilienhauses ging komplett in Flammen auf.

Gegen 11 Uhr meldeten Zeugen den Brand bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken. Zu dem Zeitpunkt, als die erste Streife in der Memellandstraße eintraf, brannte der Dachstuhl bereits lichterloh. Aus vier benachbarten Dächern drang ebenfalls dichter Rauch. Die Einsatzkräfte räumten vorsorglich fünf Gebäude. Eine Bewohnerin wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht - sie erlitt einen Schock, als sie von dem Brand in ihrem Wohnhaus erfuhr.

Dachstuhlbrnad in Kitzingen am Dienstag (30.07.19) Foto: Lisa Marie Waschbusch

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Sickershausen, Hohenfeld, Iphofen und Kitzingen- Stadt sowie die Werksfeuerwehr der Firma Fehrer hatten den Brand schnell im Griff. Die Nachlöscharbeiten dauerten jedoch einige Stunden. Die Brandursache und Schadenshöhe sind derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt.