In Willanzheim (Kreis Kitzingen/Unterfranken) ist ein junger Mann beim Sturz von einem Ackerschlepper schwer verletzt worden. Laut Polizei Kitzingen fuhr ein 55-jähriger Landwirt am Freitagnachmittag mit seinem Ackerschlepper auf einem landwirtschaftlichen Weg bei Willanzheim.

Sohn steht während der Fahrt auf der Ackerschiene - bei der Ankunft ist er weg

An der Ackerscheine hatte er einen alten Viehanhänger angehängt, in dem er einen Bullen transportierte. Während der Fahrt stand der 20-jährige Sohn des Traktorfahrers auf der Ackerschiene und begleitete so die Fahrt zum Metzger.

Am Zielort ist dem Landwirt schließlich aufgefallen, dass sein Sohn nicht mehr dabei war. Dieser ist, vom Fahrer unbemerkt, aus bislang ungeklärten Gründen ca. 200 Meter vor dem Ziel von der Ackerschiene in den Grünstreifen gestürzt. Dabei zog sich der junge Mann schwere Kopfverletzungen zu und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

