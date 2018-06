Kitzingen: Auto kracht gegen Linienbus - Glastür zersplittert und verletzt Fahrgast

Beim Ausfahren vom Parkplatz des Alten Krankenhauses am Hindenburgring Süd in Kitzingen stieß am Mittwochnachmittag eine 66-jährige Autofahrerin gegen einen einfahrenden Linienbus an der Bushaltestelle. Dabei zersplitterte die Doppelglastüre und eine 19-jährige Businsassin erlitt leichte Verletzungen. Sie begab sich selbst in ärztliche Behandlung. Der Sachschaden beläuft sich auf 23 000 Euro.