Eine 19-Jährige war am Freitag (08.05.2020) gegen 21.45 Uhr zusammen mit ihrem neuen Freund im Auto auf der B8 in Kitzingen unterwegs. Das berichtet die Polizei in ihrem Pressebericht am Samstag.

Weil sie angeblich 3-4 Fahrzeuge vor ihr den Pkw der Ex-Freundin ihres Freundes erkannte und diese „ärgern“ wollte, überholte sie mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit mehrere vor ihr fahrende Fahrzeuge trotz Gegenverkehr, überfuhr dabei eine durchgezogene Linie und eine Sperrfläche.

B8 in Kitzingen: Polizei verhindert gefährliche Racheaktion

Bevor sie jedoch auf ihre „Rivalin“ treffen konnte, wurde sie von der Polizei aus dem Verkehr gezogen. Wegen ihrer rücksichtslosen Fahrweise erwarte die 19-Jährige jetzt eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.