Kirche Mariä Schutz wieder geöffnet

Nach vielen Wochen der Stille und des Lockdowns kehrt wieder ein wenig Normalität auf der Vogelsburg bei Volkach ein. Sowohl die Kirche Mariä Schutz als auch das Restaurant werden wieder Besucher anziehen. An Christi Himmelfahrt feierte Pfarrer Stühler die erste öffentliche Messfeier in der Marienkirche, heißt es in einer Pressemitteilung.

Unter den hygienischen Schutzmaßnahmen ist es möglich, jeden Sonntag um 8 Uhr eine Gottesdienstfeier zu gestalten. Die Gemeinschaft der Augustiner in Würzburg und andere Priester aus dem Bistum sowie Sschwester Hedwig aus der Gemeinschaft der Augustinusschwestern und Pfarrer Stühler werden diese Feiern gestalten.

Am Pfingstsonntag und am Pfingstmontag finden die Gottesdienste um 8 Uhr statt. In der Kirche Mariä Schutz sind 43 Plätze vorbereitet. Mitzubringen sind das Gotteslob und ein Mund-Nasenschutz.

Um größte Sicherheit zu gewähren, wird gebeten, sich zur Feier der Gottesdienste unter Tel.: (09381) 3029 oder Tel.: (09381) 2527 anzumelden.