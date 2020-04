Kind bei Zusammenstoß mit Auto verletzt

Am Mittwochnachmittag ereignete sich in der Albertshöfer Straße in Mainstockheim ein Verkehrsunfall. Ein 13-jähriges Kind befuhr mit seinem Fahrrad den Grabendamm. An der Kreuzung zur Albertshöfer Straße missachtet das Kind die Vorfahrt eines von links kommenden Pkws, heißt es im Polizeibericht. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrzeug und dem Fahrrad. Das Kind stürzte auf die Fahrbahn und zog sich leichte Verletzungen zu. Es entstand ein Schaden von etwa 3500 Euro.