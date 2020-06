Markt Einersheim vor 1 Stunde

Kennzeichen in Markt Einersheim gestohlen und Roller beschädigt

Am 14. Juni zwischen 1 und 9.30 Uhr haben bislang unbekannte Täter am Marktplatz in Markt Einersheim einen dort geparkten APE-Roller umgehoben. Ein weiterer Motorroller wurde laut Polizeibericht von seinem Platz entfernt und hinter der Kirche an einer Bank angelehnt. Anschließend entwendeten die Täter das schwarze Versicherungskennzeichen "974VTJ". Dadurch entstanden ein Beuteschaden in Höhe von 50 Euro und ein Sachschaden von etwa 300 Euro.