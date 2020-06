Sulzfeld vor 37 Minuten

Kein Durchkommen für Rettungsfahrzeuge

Verkaufen, verschenken oder behalten? Die Frage, was künftig mit dem nicht mehr für diese Zwecke genutzten Schulcontainer geschehen soll, spaltete das Sulzfelder Ratsgremium am Donnerstagabend – das Thema steht in der Juli-Sitzung wieder auf der Tagesordnung.