Kitzingen vor 1 Stunde

jungstil zeigt Videointerviews der Kitzinger OB-Kandidaten

Die Bewerber zum Amt des Oberbürgermeisters von Kitzingen stellten sich auf Einladung der Jugendpflege Kitzingen in fünf kurzen Videos den Fragen der Erstwähler. In den Interviews hatten junge Menschen die Möglichkeit, sich ein erstes Bild von den Amtsanwärtern zu machen, heißt es in einer Mitteilung der Jugendorganisation. Dafür hatte sich das junge Redaktionsteam von jungstil, bestehend aus Andreas Habasch, Jannik Heinkel, Kathrin Will, Nina Markert und Selina Oestreicher, eine Reihe von Themen und Fragen ausgedacht.