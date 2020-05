Johnson & Johnson unterstützt den BRK-Kreisverband Kitzingen

Im Rahmen eines Freiwilligenprogramms wird der BRK-Kreisverband Kitzingen derzeit von zwei Mitarbeitern des internationalen Pharmazie- und Konsumgüterherstellers Johnson & Johnson unterstützt.

Während der Corona-Pandemie werde jede helfende Hand benötigt, schreibt der BRK-Kreisverband in einer Pressemitteilung. Um Hilfsorganisationen und Pflegeeinrichtungen personell in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen, habe es Johnson & Johnson seinen Mitarbeitern ermöglicht, an einem internen Freiwilligenprogramm teilzunehmen.

Zwei Mitarbeiter von Johnson & Johnson Medical Devices Deutschland haben sich dafür entschieden, den BRK-Kreisverband Kitzingen zu unterstützen. Beide wurden dort ausgebildet und können auf langjährige haupt- und ehrenamtliche Erfahrung zurückblicken, weshalb sie in der Notfallrettung und dem qualifizierten Krankentransport eingesetzt werden können.

Aufgrund einer erhöhten Einsatzbereitschaft und einer Erhöhung von Einsatzfahrzeugen werden die hauptamtlichen Mitarbeiter durch ehrenamtliche unterstützt. Der Kreisverband unterstütze sie durch einen Verlegungsrettungswagens für Corona-Fälle und einen Krankentransportwagen, welche sie an den Wochenenden entlasteten, heißt es in der Mitteilung.