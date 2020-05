Jeweils Fahren unter Drogeneinfluss

Am Donnerstagnachmittag befuhr eine 21-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw die Siegfried-Wilke-Straße in Kitzingen, heißt es im Bericht der Polizei. Bei einer Verkehrskontrolle stellten die Ordnungshüter bei der Frau drogentypische Auffälligkeiten fest. Der vor Ort durchgeführte Test verlief positiv auf THC. Die Weiterfahrt der Frau wurde unterbunden, und es erfolgte eine Blutentnahme bei der Polizeiinspektion Kitzingen.

Am Freitagfrüh führten die Ordnungshüter in der Gaibacher Straße in Volkach eine Verkehrskontrolle durch. Hierbei konnten bei einem 27-jährigen Fahrzeugführer drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Der vor Ort durchgeführte Test verlief positiv auf THC. Die Weiterfahrt des Mannes mit seinem Pkw wurde unterbunden, und es erfolgte eine Blutentnahme bei der Polizeiinspektion Kitzingen.