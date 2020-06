Jetzt anmelden für das neue Schuljahr

Nach Wochen des Corona-bedingten Stillstands läuft nun der Unterricht an der Musikschule Volkacher Mainschleife wieder, zunächst für den instrumentalen Einzelunterricht, heißt es in einer Pressemitteilung. Jedoch beobachten die Musikschulleitung und die Verwaltung der VG Volkach die Entwicklung sehr genau, und sobald es möglich ist, werden auch die anderen Unterrichtsformen wieder aufgenommen. Zudem arbeitet die Schulleitung derzeit an einem kostenlosen Online-Projekt in der Musikalischen Früherziehung für die Jüngsten.

Schulleiter Oskar Schwab weist auf die verlängerte Anmeldefrist für das neue Schuljahr 2020/21 hin. Anmeldungen sind vorzugsweise über die Homepage www.musikschule.volkach.de vorzunehmen. Selbstverständlich ist auch eine Beratung unter Tel.: (09381) 40128 oder per E-Mail an: musikschule@volkach.de möglich. Wer Interesse an einer Schnupperstunde hat, kann sich ebenfalls telefonisch oder schriftlich melden, dafür wird ein separater Einzeltermin vereinbart.

Weitere Infos unter www.musikschule.volkach.de