Instandsetzung der Altbachbrücke bei Prichsenstadt

Die Staatsstraße 2260 in Prichsenstadt führt in Fahrtrichtung Neuses am Sand über die sogenannte Altbachbrücke. Auf Grund der derzeitigen erheblichen baulichen Mängel ist nun eine Instandsetzung der Brücke erforderlich. Diese beginnt ab 4. Mai und dauert voraussichtlich bis August. Für die Arbeiten vor Ort ist es laut Pressemitteilung erforderlich, die Staatsstraße 2260 halbseitig einzuschränken. Der Verkehr wird durch eine Lichtsignalanlage geregelt.