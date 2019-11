"Der erste Schlag soll Dich zum Jäger weih`n, der zweite Schlag soll Dir die Kraft verleih`n", heißt's beim "Jägerschlag", wenn Männer und Frauen nach der Jagdausbildung zum Jungjäger ernannt werden. Von "Willst du meine Frau werden?" ist da nicht die Rede. Aber genau mit dieser Frage überraschte Michael Scheller Jungjägerin Anna-Lena Volk bei der Hubertusfeier in Gelchsheim. "Ich war doch sehr überrascht", sagt Anna-Lena Volk ein paar Tage nach dem Antrag und lacht.

Auf die Knie mit einem Ring

Umringt von ihren Waidkameraden und den Jagdhornbläsern der Kreisgruppe Ochsenfurt und rund 170 Besuchern in der Deutschherren-Halle ging der angehende Bräutigam auf die Knie und stellte der 26-Jährigen die Fragen aller Fragen. Lena, wie die zukünftige Braut genannt wird, hauchte ein "Ja" nahm den Ring an und sank weinend in die Arme ihres Bräutigams.

Zu einem besonderen Heiratsantrag kam es auch auf der Erlanger Bergkirchweih. Dort machte eine Nürnbergerin ihrem Freund einen Antrag, als dieser dort im Einsatz war als Polizist.

Ein Hund stand am Beginn dieser Liebe. Genauer gesagt, Anton – ein Deutscher Kurzhaar. In den Welpen verliebte sich die Kitzingerin im Januar 2017 zuerst. Besitzer der Hundemama ist Michael Scheller aus Euerfeld. Bis der Kauf und noch einige andere Sachen geregelt waren, hatten die Floristin, die im Bestattungsunternehmen ihres Vaters arbeitet, und der Metzger regelmäßig Kontakt. "Nach zwei Wochen waren wir zusammen", erinnert sich Volk an den Beginn ihrer Partnerschaft.

Hund Anton soll die Ringe tragen

Doch die gemeinsame Zeit war rar, da der Euerfelder regelmäßig zur Jagd ging. Um mehr Zeit zusammen zu haben, hatte er gleich eine Lösung parat: "Mach den Jagdschein; dann können wir gemeinsam auf die Jagd gehen und auch gleich heiraten", erinnert sich der 33-Jährige mit einem breiten Lächeln im Gesicht an die Anfänge. Aber nicht die Aussicht auf einen Ring am Finger hat Lena Volk den Jagdschein machen lassen. Ihr Vater und ihr Bruder Tobias sind auch Jäger, und "da lag es halt nahe". Außerdem sagt sie lachend: "So ernst habe ich den Spruch nicht genommen." Scheller dagegen ist ganz stolz, dass er sein Wort gehalten hat.

Der gemeinsamen Jagd steht nun nichts mehr im Wege: "Im Wald waren wir schon öfter gemeinsam, ich eben nur mit dem Hund", sagt Volk. Apropos Hund: Anton wird natürlich in die Hochzeitsvorbereitungen einbezogen. Volk überlegt: "Vielleicht trägt er die Ringe."

In einer früheren Fassung steht das falsche Alter der Braut. Das haben wir korrigiert.