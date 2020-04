In Krautheim wird das Wasser abgestellt

Die Stadt Volkach teilt mit, dass am Donnerstag, 30. April, zwischen 7.30 und 16 Uhr das Wasser im gesamten Ortsteil Krautheim abgestellt werden muss. Grund hierfür sind Reparaturarbeiten an der Wasserleitung, heißt es in einer Pressemitteilung. Es wird empfohlen, für diesen Zeitraum einen ausreichenden Vorrat an Wasser bereitzuhalten. Zudem sollte darauf geachtet werden, dass alle Zapfstellen in den Häusern geschlossen bleiben, damit beim Wiederherstellen der Wasserversorgung Schäden vermieden werden.

Es kann es nach Wiederinbetriebnahme zu Druckschwankungen und zu einer vorübergehenden Trübung des Wassers kommen, die aber unbedenklich sind.

Nach Beginn der Wiederversorgung sollte man das Wasser solange laufen lassen, bis es klar und kühl aus den Zapfstellen austritt.