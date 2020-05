In Kitzinger Café eingebrochen

Ein Einbruchsdiebstahl ereignete sich am Freitag zwischen 0 und 1 Uhr in der Oberen Kirchgasse in Kitzingen, teilt die Polizei mit. Unbekannte Täter brachen durch die seitliche Eingangstüre in das Stadtcafé Carmen ein. Aus dem Innenraum entwendeten die Täter mehrere Getränkeflaschen im Wert von etwa 30 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.