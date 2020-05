In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in der Heinrich-Fehrer-Straße in Kitzingen ein Holzzaun beschädigt. An der Einfriedung eines Wohngrundstückes wurde das Tor des Zaunes aus der Verankerung gerissen. Dadurch entstand ein Schaden von etwa 300 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.