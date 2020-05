Kitzingen vor 1 Stunde

Hohe Nachfrage bei Kfz-Zulassung

Wer sein Auto zulassen möchte, muss gerade etwas Geduld haben. Termine am Kitzinger Landratsamt werden aufgrund der Corona-Krise und nach Vorgabe der Bayerischen Staatsregierung aktuell ausschließlich unter Tel.: (09321) 9284310 oder per E-Mail an: kfz@kitzingen.de vergeben.