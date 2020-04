Hoffnungsträger zu Ostern übergeben

Am Karsamstag besuchten Pfarrer Gerhard Spöckl und Sozialpädagogin Sabine Staab das Krankenhaus "Kitzinger Land" und hatten ein ganzen Sack von Grüßen in einer Tasche. Sie waren laut Pressemitteilung gedacht für alle, die im Augenblick stationär im Krankenhaus sein müssen, keine Besuche erhalten dürfen und es ihnen sicherlich schwer fällt, diese Zeit der Corona-Pandemie auszuhalten. Auch eine eigene Isolierstation für Corona-Patienten ist dort eingerichtet.

Die KjG, die Pfadfinder und die Minis der Pfarreiengemeinschaft St. Hedwig im Kitzinger Land dachten sich das aus und wollten allen Patienten und Pflegern zu Ostern eine Freude machen. Pfarrer Spöckl und Sabine Staab übergaben die gestalteten Karten der Krankenhausseelsorgerin Monika Oestemer, damit diese sie an die Stationen weitergeben konnte.

Im Nachklang an das Foto war es zu Ostern für alle ein große Freunde, so von jungen Menschen beschenkt worden zu sein. Dieselben "Hoffnungsträger", wie sie die jungen Menschen nannten, gehen neben dem Krankenhaus auch durch die Gemeindecaritas in das Notwohngebiet und in den Innopark, in der sich eine Asylgemeinschaftsunterkunft befindet.