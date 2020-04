Heckenbrand: Mann leicht verletzt

Zum Brand einer Gartenhecke ist am Freitagnachmittag die Feuerwehr Buchbrunn ausgerückt. Aus bislang noch nicht bekannter Ursache geriet gegen 16.15 Uhr in der Straße Am Schelm die Gartenhecke vor einem Einfamilienhaus in Brand.

Durch die Hitze gingen auch mehrere Fensterscheiben des Hauses zu Bruch. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf einige Tausend Euro. Der Grundstückbesitzer versuchte vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbst zu löschen und wurde dabei leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst vorsorglich mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung in das Krankenhaus gebracht.