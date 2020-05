Hausfassade beschädigt: Unfallflucht in Mainbernheim

Am Freitagabend zwischen 18 und 18.30 Uhr wurde in der Berggasse in Mainbernheim eine Hausfassade durch einen Verkehrsunfall beschädigt. Der Verursacher flüchtete mit seinem unbekannten Fahrzeug von der Unfallstelle. An der Fassade entstand laut Polizei Schaden von etwa 1500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Kitzingen zu melden, Tel.: (09321) 1410.