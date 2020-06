Halle wird künftig zu KFZ-Werkstatt

Ein Antrag zur Nutzung einer Halle in der Raiffeisenstraße beschäftigte den Rüdenhäuser Gemeinderat in seiner Sitzung. So soll das bestehende Gebäude künftig als KFZ-Werkstatt genutzt werden. Wie der zweite Bürgermeister Karl-Heinz Rebitzer ausführte, ist das laut Bebauungsplan möglich. Im Dorfgebiet sind sonstige Gewerbebetriebe und auch Tankstellen erlaubt, hieß es.

Zu dem Vorhaben fragte Gemeinderat Stefan Spangler, von welcher Seite aus die Zufahrt geplant sei. Diese sei von der Raiffeisenstraße, wie auch von der anderen Seite aus möglich, meinte Rebitzer. Spangler wies darauf hin, dass der Bereich lediglich von der Raiffeisenstraße aus erschlossen sei und deswegen die Zufahrt nur von dort erfolgen solle.

Werkstatt wird im Nebenerwerb betrieben

Dazu wollte Ratsmitglied Uwe Pfeiffer Räte wissen, welche Öffnungszeiten für die Werkstatt vorgesehen sind. Der Antragsteller betreibe das Ganze im Nebenerwerb, es soll an Werktagen von 18 bis 20 Uhr, sowie samstags von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr geöffnet sein. Das Gremium stimmte der Nutzungsänderung zu. Das Landratsamt wird das Ganze für eventuelle Auflagen prüfen, hieß es.

Außerdem wurde besprochen, mit welchem Belag die Bushaltestelle in der Sandstraße befestigt werden solle. Asphalt oder Beton komme nicht in Frage, da man dort wegen der Glasumrandung nicht mit einer Rüttelplatte arbeiten könne, informierte der zweite Bürgermeister Rebitzer. Ratsmitglied Stefan Spangler sprach sich, auch wegen der Optik, für Pflaster aus, was die Kollegen überzeugte. Die Gemeinde will sich nun Angebote dazu einholen.