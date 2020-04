"Gute Beispiele": Mainstockheimer "open house" ist im Finale

Mit dem Wettbewerb „Gutes Beispiel“ zeichnet das BR-Kulturradio Bayern 2 bereits im fünften Jahr Menschen und ihre Projekte für eine bessere Gesellschaft aus. Unter den rund 400 Einreichungen hat die Jury fünf Finalisten nominiert. Ab sofort kann das Publikum unter bayern2.de/gutes-beispiel über den Gewinner und die Aufteilung der Preisgelder von insgesamt 10 000 Euro abstimmen.

Einer der Finalisten ist das Mainstockheimer Projekt "open house". Dort setzt sich Familie Keller seit Jahren für den Erhalt alter, samenfester Gemüsesorten ein, die in jedem Garten genutzt und weiter vermehrt werden können. Das Saatgut-Festival, auf dem hunderte von Tomaten-, Kartoffel- oder Bohnensorten getauscht werden, hat deutschlandweit viele Nachahmer gefunden. Drei alte Weizensorten hat open house wieder auf den Markt gebracht und will nun eine unterfränkische Weißkrautsorte wieder in der Region anbauen.

Die Preisverleihung findet am Mittwoch, 29. April 2020, ab 18.05 Uhr live auf Bayern 2 statt. Die Jury-Mitglieder und Finalisten werden zugeschaltet. Bis dahin kann online unter bayern2.de/gutes-beispiel über die Gewinner abgestimmt werden. Außerdem gibt es am 29. April auch die Möglichkeit, telefonisch abzustimmen.