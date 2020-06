Würzburg vor 1 Stunde

Großlangheimer DJ legt auf Hotel-Dach in Würzburg auf

Der Mann, der sich hier so freut, heißt Lukas Grebner. Er kommt aus Großlangheim und legt als DJ Dropixx beispielsweise im Würzburger Airport auf. In Corona-Zeiten geht das nicht, weshalb sich der BWL-Student der Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt etwas Besonderes ausgedacht hat: Er ließ sich von einer Kamera-Crew beim Auflegen auf dem Dach des Ghotels in Würzburg in 60 Metern Höhe filmen. Am Pfingstwochenende wurde der Auftritt unter anderem auf Youtube live ausgestrahlt. „An den Höhenmetern gemessen war das definitiv meine höchste DJ-Erfahrung. Jedoch darf ich auch schon auf die ein oder andere größere Festivalshow zurückblicken, bei der ich vor bis zu 10 000 Gästen gespielt habe“, sagt der 23-jährige Hardstyle-DJ. Über einen Monat dauerte die Vorbereitung für das Set über den Dächern Würzburgs dennoch - alles für knapp über eine Stunde Hardstyle-Sound.