Großlangheim: Golf angefahren und geflüchtet

Am Montag zwischen 12 und 12.45 Uhr kam es laut Polizeibericht in der Hauptstraße in Großlangheim zu einem Verkehrsunfall. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß mit seinem Wagen gegen einen am Fahrbahnrand geparkten VW-Golf. An diesem wurde der linke Außenspiegel beschädigt, es entstand ein Schaden von etwa 300 Euro. Anschließend fuhr der Verursacher einfach weiter.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.