Grabkammern statt Wachsleichen: Rödelseer Friedhof wird saniert

In Rödelsee läuft die Friedhofsanierung. Landschaftsarchitekt und Friedhofsplaner Thomas Struchholz stellte dem Gemeinderat bei einem Ortstermin vor der Gemeinderatssitzung den aktuellen Stand vor. In einem ersten Schritt entstehen 15 Grabkammern, die doppelt belegt werden können.

Seit 2011 arbeitet die Gemeinde Rödelsee mit Thomas Struchholz zusammen. Saniert wurde mit ihm bereits der Fröhstockheimer Friedhof. Auch dort sind Grabkammern entstanden. 170 000 Euro sind für die Sanierung des Fröhstockheimer Friedhofs investiert worden.

Besondere geologische Verhältnisse

Jetzt ist Rödelsee an der Reihe. Denn auch hier gibt es aufgrund des Badewanneneffekts Wasserprobleme. Geologische Verhältnisse lassen das Wasser nicht schnell genug abfließen. Normale Erdbestattungen sind wegen der Möglichkeit der Bildung sogenannter Wachsleichen nicht mehr möglich. Deshalb hat sich die Gemeinde entschlossen, auch in Rödelsee ein Grabkammersystem zu schaffen. Genügend durchlüftet und mit passender Luftfeuchtigkeit sieht Struchholz das Problem gelöst.

Bürgermeister Burkhard Klein informierte, dass die bestehende Grabreihe an der Zwischenmauer erhalten werden soll. Probleme gibt es indes mit der eigentlichen Friedhofsmauer. Abgesehen von einem Stück, das eingestürzt ist, muss ein Teil der bestehenden Mauer eingerissen werden. Die Mauer ist laut Klein hunderte von Jahren alt und nicht gegründet. Die Erlaubnis zum Abbruch und Wiederaufbau wurde laut Klein unter Auflagen erteilt.

Herausgelöst werden die Epitaphien. Die sollen einen geschützten Platz im alten Leichenhaus bekommen. Auch die Gruft am Eingang soll erhalten werden. Klein informierte, dass es für den denkmalpflegerischen Mehraufwand Zuschüsse gebe.

Kooperation der Bauhöfe

Unter dem Motto "Gemeinsam sind wir stärker" stellte die Managerin der Kommunalen Allianz Südost 7/22, Linda Schlereth, die Vorhaben der Allianz dem Gremium vor. Für die Gestaltung der Grünfläche am Johannisbrunnenweg in Fröhstockheim gibt es zum Beispiel eine Förderung über das Regionalbudget. Linda Schlereth nannte des Weiteren die Kooperation der Bauhöfe und die interkommunal organisierten Schulungen sowie die gemeinsame Ausschreibung für die Sinkkästenreinigung.

Auch das großes Thema Innenentwicklung stellte Linda Schlereth den Räten vor. 2020 sei erneut eine Eigentümerbefragung geplant. Bei der ersten Befragung hätten nur sehr wenige reagiert. Bürgermeister Burkhard Klein sieht in Rödelsee und Fröhstockheim "Potenzial zur Nachverdichtung". Grundstücke seien aber in Familienbesitz. "Wir gehen aber immer auf die Leute zu und fragen nach", sagte Klein. Denn in der Gemeinde gebe es nach wie vor Baulücken sowie leerstehende Hofstellen und Wohngebäude.

Förderung für Weinbergswege

Auch beim Kernwegekonzept ist die Allianz gefragt. Mittlerweile gibt es laut Linda Schlereth auch eine Fördermöglichkeit für Weinbergswege mit Breite von 3,5 Metern. Dadurch sieht Klein eine Chance, ein nachhaltiges Sanierungskonzept für alle landwirtschaftlichen Wege zu erstellen. Der Bürgermeister will sich deswegen mit den Verantwortlichen der örtlichen Bauernverbände, dem Weinbauverein und den beiden Jagdgenossenschaften in Verbindung setzten. "Wir wollen eine gute Lösung mit Zukunft", sagte Klein.