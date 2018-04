Glückwunsch zum 80., Paula Rauch!

Winzerin mit Leib und Seele

geborene Weberbauer aus Nordheim, feiert an diesem Freitag, 20. April, ihren 80. Geburtstag. Glückwünsche kann die Jubilarin von Ehemann Otto, den Kindern Gabriele, Norbert, Armin und Stephen, deren Ehepartner sowie vier Enkeln entgegen nehmen. Paula Rauch blickt auf ein arbeitsreiches Leben zurück. Ihre Wiege stand in Neuses am Berg, wo sie als Tochter der Winzereheleute Barbara und Hermann Weberbauer auf die Welt kam. Nach dem Besuch der Volks- und Berufs- sowie der Haushaltungsschule erlernte sie im elterlichen Betrieb die Weinbergsarbeit. 1963 schloss sie mit den Nordheimer Winzer Otto Rauch den Bund fürs Leben. Gemeinsam baute sich das Ehepaar einen ansehnlichen Weinbaubetrieb auf. Stolz ist die Jubilarin auf die Tatsache, dass man 1984 im Weingut Rauch erstmals in der Geschichte der Weinbaugemeinde Nordheim ein Hofschoppenfest organisierte. „Ich durfte bei über zwanzig Veranstaltungen die Gästebegrüßung übernehmen“, berichtet Rauch. Für die Winzerin mit Leib und Seele ist das Wort Urlaub nahezu ein Fremdwort. Einzig allein einen dreitägigen Familien-Weihnachtsurlaub, den gönnt man sich seit Jahren. Für die Jubilarin ganz wichtig ist der berufliche Werdegang der Kinder. „Sie haben alle etwas erreicht“, sagt Rauch, die noch großes Interesse an den Vorgängen in aller Welt zeigt. Auch das Studieren der Tageszeitung ist fester Bestandteil im Tagesablauf der 80-jährigen. Text: walter Braun