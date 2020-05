Gnötzheim vor 1 Stunde

Glückwunsch: Elisabeth Braun feierte 90. Geburtstag

Elisabeth Braun, geborene Sparger, aus Gnötzheim feierte am vergangenen Donnerstag ihren 90. Geburtstag. Sie blickt auf ein abwechslungsreiches und erfülltes Leben zurück, das aber nicht immer einfach war. So musste sie an ihrem 16. Geburtstag mit ihrer Familie ihre Heimat verlassen und kam nach Bullenheim.