Glosse: Lieber im Mohnfeld als schwammig auf der Couch

Schon spannend, welche Blüten die Corona-Pandemie treibt. Waren die sozialen Netzwerke zu Beginn der Pandemie noch voll von Bildern schwammiger Körper, die vor zu viel Zeit auf der Couch warnten, wird heute online Sport getrieben – und in Dettelbach sogar das Weinfest gefeiert. Das ist vielleicht auch nicht so gut für die Figur, aber anscheinend funktioniert Geselligkeit auch vor dem Bildschirm. Aber stößt der Single zuhause dann mit seiner Blumenvase an? Könnte komisch wirken.

Mindestens so komisch wie ein Bürgermeister, der sich erst mit dem Gemeinderat um seine Aufwandsentschädigung streitet und am Ende mehr bekommt als er am Anfang eigentlich gewollt hatte. Zum Schnäppchenpreis von 3850 Euro war Rödelsees Burkhard Klein schließlich nicht mehr zu haben, aber immerhin wurde sich der Gemeinderat im zweiten Anlauf einig.

Katastrophe für Wald und Wild

Eine Einigkeit, von der Jäger und Förster traditionell eher ein Stück entfernt sind. Wobei sie immerhin die Beurteilung der anhaltenden Trockenheit eint: Diese ist eine Katastrophe für Wald und Wild. Konsequenzen daraus ziehen beiden Gruppen aber oft unterschiedliche: Intensivere Bejagung zur Rettung des Waldes lautet der Ansatz des Försters, wohingegen der Jäger sich alternative Nahrungsquellen und mehr Rückzugsräume für die Rehe wünscht.

Immerhin ist das eines der wenigen Themen, die von Corona unberührt zu sein scheinen. Denn das mit dem Berühren, wie wir alle wissen, ist zur Zeit ja so eine Sache. In Volkach kamen sich die Menschen am Pfingstwochenende gefährlich nah, ein neues Konzept und ein Video sollen das nun verhindern. "Volkach ist mit Abstand am schönsten", lautet die Devise.

Womit wir zum Ende unseres Wochenrückblicks wieder am Anfang wären, nämlich bei den Blüten der Corona-Pandemie. Im Fall des Rimbacher Mohnfeldes sind diese allerdings nicht seltsam, sondern wunderschön. Der knallrote Blumenteppich diente schon bei einigen Paaren, Kindern, Hunden als Fotokulisse. Macht sich in den sozialen Netzwerken auch viel besser als schwammige Körper auf der Couch.