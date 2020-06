Kitzingen vor 1 Stunde

Geschenke am Weltkindertag

Auch in Zeiten von Corona hat das Team vom Haus für Kinder St. Elisabeth in Kitzingen den Internationalen Kindertag nicht vergessen und den Kindergartenkindern ein Geschenk in Form eines Spielballs, eines Ausmalbildes mit Brief und Süßigkeiten nach Hause gebracht, heißt es in einer Pressemitteilung. Gleichzeitig wurde für die Kindertagesstätte ein Spielboot angeschafft, das von Sidra, Ella und Franz im Beisein von Erzieherin Verena Laudenbach gleich getestet wurde.