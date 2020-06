Geparktes Auto in Astheim zerkratzt

Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte am Dienstag zwischen 13.30 und 15 Uhr die linke Fahrzeugseite an einem Toyota, der in der Mainstraße in Astheim geparkt war. Der Wagen stand auf dem Schotterweg in Richtung der Kanuschleuse, wie es im Polizeibericht heißt. Es entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.