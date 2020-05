Schwarzach vor 28 Minuten

Geparktes Auto in Stadtschwarzach angefahren und geflüchtet

Vor einem Fachgeschäft für Reit- und Fahrsport in der Schweinfurter Straße in Stadtschwarzach hat eine Autofahrerin am Mittwoch zwischen 14.30 und 14.45 Uhr geparkt.