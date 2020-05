Geparktes Auto angefahren und abgehauen

Unfallflucht nach teurem Schaden: Am Donnerstagmittag hatte die Besitzerin eines braunen Opel Meriva ihren Wagen in Marktbreit in der Neuen Obernbreiter Straße 9 auf dem rechten Parkstreifen abgestellt. Als sie am Samstagmittag zu ihrem Auto zurückkam, war es vorne links erheblich beschädigt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug dürfte vermutlich beim Ausparken gegen den Opel gestoßen sein. Der Schaden beläuft sich auf rund 3000 Euro, wie die Polizei mitteilt.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. 093212/141-0.