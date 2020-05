Geparkte Autos in Kitzingen und in Volkach beschädigt

In der Nacht auf Dienstag wurde am Klettenberg in Kitzingen ein geparkter Audi beschädigt. Der Fahrzeugbesitzer hatte seinen Pkw am Abend um 18 Uhr vor seinem Anwesen auf der Straße abgestellt. Am Dienstagmorgen stellte er um 7 Uhr am hinten linken Kotflügel einen Kratzer fest. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro.

Am Dienstag wurde im Zeitraum zwischen 15 Uhr und Mitternacht auf dem Parkplatz des Netto-Zentrallagers am Dreistock ein geparkter VW Polo beschädigt. Der Pkw wurde am rechten Kotflügel angefahren. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Am Dienstagnachmittag wurde in der Hauptstraße in Volkach ein geparkter Alfa Romeo angefahren. Gegen 14.50 Uhr fuhr ein grauer Toyota beim Ausparken gegen die Fahrzeugfront des Pkw. Anschließend setzte die Fahrerin die Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. An dem geparkten Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.

Hinweise an die Polizei in Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.