Gemeinschaftssinn soll an "allererster Stelle" stehen

In Corona-Zeiten ist vieles über die Normalitäten hinaus möglich. So beispielsweise fand in Nordheim die konstituierende Sitzung des Gemeinderates erstmals in dessen Geschichte in der Turnhalle des TSV statt.

Der bekannte Grund: Hier konnte die Abstandsregelung unter den Versammlungsteilnehmern eingehalten werden. Nordheims Bürger, unter ihnen auch einige, die bei den Kommunal-Wahlen den Sprung ins Ortsparlament nicht geschafft hatten, waren recht zahlreich gekommen, um Zeuge der ersten Sitzung des neu gewählten Ortsparlamentes unter der Regie von Neubürgermeisterin Sibylle Säger zu sein.

"Tu zuerst das Notwendige, dann das Mögliche, und plötzlich schaffst du das Unmögliche." Diesen Grundsatz von Franz von Assisi hat sich Säger als Frau, die erstmals auf dem Chefsessel im Nordheimer Rathaus sitzt, auf die Fahnen geschrieben. Und sie erfuhr hierbei breite Zustimmung. Auch deshalb, weil insbesondere der Gemeinschaftssinn bei der Rathaus-Chefin an "allererster Stelle steht". Säger plädierte für Ehrlichkeit und Disziplin und somit für ein "faires Miteinander". Man wolle mit Ehrlichkeit und Disziplin möglichst viel für Nordheim und seine Bürger erreichen, betonte die Bürgermeisterin. Sie bedankte sich für gute Zusammenarbeit in den ersten, aufregenden Stunden, die sie bei ihrem Start in einem neuen Lebensabschnitt erfahren durfte.

Vielzahl von Vereidigungen

Im Mittelpunkt der Sitzung standen aber auch Vereidigungen. Da ging es zunächst um die Wahl der Bürgermeister- Stellvertreter. Bislang gab es in Nordheim einen zweiten und dritten Bürgermeister. Das sei nicht unbedingt notwendig, lautete der klare Tenor im Gemeindeparlament. Fortan wird Bernhard Fiehl, bislang dritter Bürgermeister, das Amt als stellvertretender Ortschef ausüben. Laut Beschluss werden der Gemeinde Nordheim fortan mit Patrick Braun, Andre Paulus und Eva Dinkel drei weitere Stellvertreter zur Verfügung stehen.

Schließlich wurden mit Falk Borchert (Christliche Soziale Union/Freie Bürger), Patrick Braun (Nordheimer Liste), Jens Brühl (Freie Wählergemeinschaft), Eva Dinkel (Christlich Soziale Union/Freie Bürger), Christian Glos (Nordheimer Liste), Andre Paulus (Christlich Soziale Union, Freie Bürger) und Christian Zang (Freie Wählergemeinschaft) die neuen Gemeinderäte von Bürgermeisterin Sibylle Säger vereidigt.

Im weiteren Sitzungsverlauf ging es um die Neubestellung hinsichtlich der Besetzung von weiteren Ehrenämtern.

So wurden Bernhard Fiehl (Ersatz Patrick Braun) und Eva Dinkel (Christian Zang) in die Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Volkach bestellt. Dem Rechnungsprüfungsausschuss gehören künftig Falk Borchert (Dieter Knoblach), Christian Zang (Jens Brühl) und Patrick Braun (Christian Glos) an.

Neue Gesichter

Bei der Bildung weiterer vorberatender Ausschüsse schenkte man Ratsmitgliedern das Vertrauen. So in punkto Haushalts- und Bauausschuss, dem ab sofort neben Bürgermeisterin Sibylle Säger und Bernhard Fiehl folgende Mitglieder zur Verfügung stehen: Andre Paulus (Falk Borchert), Patrick Braun (Simon Trost) und Eva Dinkel (Markus Schneider). Auch der Touristikrat Nordheim hat künftig neue Gesichter. Für Ideen und neuen Schwung zeichnen künftig Eva Dinkel, Simon Trost, Christian Glos, Dieter Knoblach, Bernhard Fiehl, Jens Brühl und Patrick Braun verantwortlich.

Letztendlich lag das Augenmerk der neuen Rathaus-Chefin auch auf der Besetzung der Referate und somit auf der Verteilung verschiedener Aufgabenbereiche in der Gemeinde Nordheim. Feuerwehr: Andre Paulus (Guido Braun), Nordheimer Jugend: Christian Zang (Falk Borchert), kirchliche Angelegenheiten, Senioren, neuer Friedhof: Sibylle Säger (Bernhard Fiehl), Grundstücksangelegenheiten, gemeindeeigene Grundstücke: Bernhard Fiehl (Christian Glos), öffentliche Anlagen, Feldgeschworene, Flurbereinigung: Dieter Knoblach (Simon Trost), Bauhof, gemeindeeigene Gebäude: Sibylle Säger (Christian Zang), Grünflächen, Umweltschutz: Jens Brühl (Markus Schneider), Ortsstraßen, Mainfähre: Sibylle Säger (Bernhard Fiehl), Fremdenverkehr, Kultur: Eva Dinkel (Patrick Braun), Medienvertreter: Jens Brühl (Falk Borchert), Kindertagesstätten: Eva Dinkel (Christian Zang), Internetbeauftragter und IT- Betreuer: Jens Brühl (Christian Zang).