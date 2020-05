Gemeinderat: Kleinlangheim investiert ins Abwasser und in die Schule

Investitionen in verschiedenen Bereichen prägen die Kleinlangheimer Gemeindepolitik in der kommenden Zeit. Von A wie Abwasser und dessen Fremdwasseranteil bis S wie Schule sind zum Teil kostenträchtige Arbeiten durchzuführen.

Die Beschlüsse dazu fällte der Marktgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung im Sportheim. Größter Brocken ist die Fremdwasserbeseitigung, die den Rat schon seit längerer Zeit beschäftigt und nun im Bereich "Am Schleifweg" angegangen werden muss.

Lange Gesichter im Gemeinderat wegen Höhe der Baukosten

Bürgermeisterin Gerlinde Stier teilte mit, dass neun Firmen zu den Angeboten angeschrieben wurden, von denen zwei antworteten. Die Firma Trendbau gab mit 915 000 Euro das günstigere Angebot ab. Wegen der Höhe des Betrags gab es im Rat lange Gesichter, denn die veranschlagte Summe lag nur bei 735 000 Euro. Von einer weiteren Ausschreibung und einer daraus resultierenden Verschiebung riet das Planungsbüro allerdings ab.

Stier informierte zudem, dass in diesem Falle eine Umplanung erfolgen müsste. "Wir sollten die Maßnahme zügig umsetzen, da sie im Vorgriff auf das geplante Baugebiet 'Am Graben' notwendig ist", sagte die Bürgermeisterin.

Eigentlich wollte man das Fremdwasser im Schleifweg und das Baugebiet zusammen angehen, was aber durch den Neustart für das Bauland nicht mehr möglich war. Der Rat hatte daraufhin mit neun gegen drei Stimmen entschieden, das Fremdwasserproblem im Schleifweg noch in diesem Jahr anzugehen. "Auch das Wasserwirtschaftsamt drängt dazu", sagte Stier.

Fremdwasserproblem wird Gemeinde bis 2028 beschäftigen

Die Auftragsvergabe an die Firma Trendbau wurde einstimmig beschlossen. Beim Blick in die Zukunft rechnete die Bürgermeisterin damit, dass das Fremdwasserproblem in verschiedenen weiteren Straßenbereichen die Gemeinde bis etwa 2028 beschäftigen wird.

Beim Projekt "Digitale Schule", das mit 80 Prozent gefördert wird, stand die Vergabe der Leistungsnetz-Ertüchtigung für die Grundschulen an.

Stier bedauerte, dass zwei Angebote zurückgezogen wurden und so für die Grundschulen in Groß- und Kleinlangheim jeweils nur ein Angebot vorlag. Für Kleinlangheim erhielt die Firma Elektro-Seynstahl und für Großlangheim die Firma Elektro-Scheller den Zuschlag mit jeweils 26 600 Euro.

Die energetische Sanierung von älteren Fenstern in der Kleinlangheimer Grundschule vor allem auf der Ostseite und im Eingangsbereich wird brutto 344 000 Euro bei 80 Prozent Förderung kosten. Die Wiesentheider Firma Schwarz erhielt den Zuschlag.

Für eine Wifi-Antenne fehlen Informationen und Bescheinigung

Eine Teilsanierung findet in diesem Fall auch im Atrium statt, da wertvolle Holzrahmen erhalten werden sollen. "Da geht es auch um Ökologie und Nachhaltigkeit", sagte die Bürgermeisterin. Sie erinnerte daran, dass im vergangenen Jahr die Toiletten saniert wurden.

Eine längere Diskussion gab es zum Bauantrag für eine Wifi-Antenne (Richtfunkantenne) im Bereich "Neuer See" auf dem ehemaligen Häckselplatz. Nach Aussage der Bürgermeisterin handelt es sich aus baurechtlicher Sicht um ein privilegiertes Vorhaben im Außenbereich, da es der öffentlichen Versorgung diene.

Was ihr und den meisten Ratsmitgliedern aber nicht gefiel, war der Umstand, dass es zum Antrag keine Informationen zu eventuellen Auswirkungen gab. Die und die bis dato nicht vorliegende Prüfbescheinigung müssten noch vorgelegt werden, lautete die einhellige Forderung. "Die sollen erst erklären, was sie vorhaben", sagte ein Ratsmitglied.