Hoheim vor 1 Stunde

Gelungene tri-art-Ausstellung in Hoheim

Die Open Air Bilderausstellung der tri-art Künstlerinnen Anja Sabine Karres, Carmen-Maria Jung und Susanne Karres Anfang Juni in Hoheim, wurde laut Pressemitteilung zu einem gewagten, aber gelungenem Ereignis. Zunächst sorgte der regnerische Samstag für Aufregung unter den Ausstellerinnen, doch der freundliche Sonntag lockte über 30 Besucher in den Garten der Familie Karres, wo es eine Vielzahl unterschiedlicher Werke zu besichtigen gab. Das interessante Zusammenspiel zwischen der Naturkulisse und den zum Teil großformatigen Bildern schaffte in harmonischer Weise eine gelungene Komposition, die sämtliche Besucher in Hochstimmung versetzte, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Hoheimer Open Air Bilderausstellung – da sind sich die drei Künstlerinnen einig – soll zu einem festen Bestandteil ihrer kreativen Arbeit werden.